Başkan Erdoğan şehit ailelerine başsağlığı diledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun, Muhabere Komando Yüzbaşı Ertuğ Güler ve Muhabere Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan'ın ailelerine taziye dileklerini iletti.



Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Coşkun, Güler ve Turhan'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.