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AK Parti'nin MHP'ye götüreceği teklif netleşti!

AK Parti seçim ve siyasi partiler yasalarında yaptığı çalışmada son noktaya geldi. Hazırlanan taslak metne göre seçim barajı yüzde 7 olacak. Sonradan kurulan parti gruplarına Meclis yönetiminde görev verilmeyecek. Seçime katılmak için grup kurma şartı kaldırılacak. AK Parti'nin hazırladığı bu taslak MHP'yle yapılacak görüşmelerden sonra son halini alacak.

Güncel / 12 Şubat 2021 Cuma 07:28
AK Parti'nin MHP'ye götüreceği teklif netleşti!

AK Parti, Cumhur ittifakı ortağı MHP'ye götüreceği seçim ve siyasi partiler değişikliklerinin çerçevesini netleştirdi. Milliyet'te yer alan habere göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önerileri dikkate alınarak hazırlanan taslak metin, yakında MHP'ye götürülecek. MHP ile yapılan görüşmelerden sonra son halini alacak. Daha önce seçenekli olan birçok başlık, son toplantıda netleştirildi.

Çalışmanın başlıkları şöyle:

BARAJ YÜZDE 7

- Teklife seçim barajının yüzde 7 olarak konulması kesinleşti. İttifak içi partilere ayrıca baraj getirilmesi önerisinden vazgeçildi. MHP'nin yüzde 7 barajına sıcak baktığı yorumları yapıldı.

- Çalışmada dar ya da daraltılmış bölge önerileri de ele alındı. Simülasyon yapıldı ve özellikle büyükşehirlerdeki seçim çevrelerinin daraltılması, her seçim bölgesinde en fazla 5-7 milletvekili olmasının önerilmesine karar verildi.

20 MİLLETVEKİLİNE SAHİP OLMAK SEÇİME KATILMA ŞARTI OLMAYACAK

- Seçimlerden sonra partilerden istifa edenlerin kurduğu parti gruplarının, seçimlere katılma şartlarından biri olmasından vazgeçiliyor. Yani 20 milletvekiline sahip olmak, seçime katılma şartlarından biri olmayacak.

- Ayrıca sonradan kurulan partilere ilişkin sınırlamalar getiriliyor. Bu partilerin TBMM'nin yönetiminde, komisyonlarında ve diğer görevlerinde otomatik olarak görev almasının önü kapatılacak. TBMM Başkanvekili, idare amiri, katip üye ve komisyon üye sayıları, partilerin seçimden hemen sonraki milletvekili sayısına göre belirlenecek. Milletvekili sayısı değişse bile bu dağılım değişmeyecek.

MUHTARLIK SEÇİMİ AYRI OLACAK

- Muhtarlık seçiminin, yerel seçimlerden 6 ay önce ya da sonra yapılması önerilecek. İlk seçimde hak kaybının doğmaması için bu düzenlemenin geçerli olmasından önce seçilen muhtarlar tek sefer, 5 yıl değil 5.5 yıl görev yapacak. Süreleri kısalmayacak, uzatılacak. Buna ilişkin düzenleme için anayasa değişikliği ve muhalefet desteği gerekecek.

HAZİNE YARDIMI ZORLAŞACAK

- Siyasi partilerin Hazine yardımından yararlanması zorlaştırılacak. Hazine yardımı için bazı kriterler konulacak. Bu kriterlere uymadığı öne sürülen partilerin Hazine yardımı kesilecek. AK Parti ve MHP'de, HDP'ye verilen Hazine yardımıyla ilgili çeşitli görüşler dile getiriliyor.

SEÇİM KURULU BAŞKANLARI

- Yüksek Seçim Kurulu'nu (YSK) ilgilendiren önemli bir değişiklik de il ve ilçe seçim kurullarının başkanlıklarında yapılacak. Bu görevi, illerin en kıdemli hâkimi üstleniyor. Buna son veren bir düzenleme yapılacak. İl seçim kurullarının başkanlarını YSK seçecek.

Ak PartiMilletvekiliRecep Tayyip Erdoğan

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