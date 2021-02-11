Vefasızlık Tugay’ı ölüme götürdü!

Kocaeli'nin Kartepe İlçesi Sarımeşe Mahallesi'nde oturan Fahri ve Azime Adak'ın 2 çocuğundan biri olan Tugay Adak, 2014 yılından itibaren CHP Kartepe İlçe Örgütünde aktif görev aldı. 2014 yerel seçimlerinde Kartepe'de parti bayraklarını asarken dengesini kaybederek düştü. Ölümden dönen genç bir gözünü kaybetti, diğer gözünde ise yüzde 30 oranında görme kaybı oluştu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, o tarihte milletvekili adayı olan şu anda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Milletvekilleri Haydar Akar ve Tahsin Tarhan ile birlikte Tugay'ı hastanede ziyaret etti. Tugay'a ev sözü verildi. Kılıçdaroğlu, 'Bu gencimiz için gereken ne varsa yapalım, ev alalım' dedi. Yaşadığı olay nedeniyle engelli kalan Adak, Belediye Meclis Üyeliğine aday gösterildi ve seçimlerde Kartepe Belediyesinden Meclis üyesi oldu. Ancak verilen sözlerin hiçbiri tutulmadı.







ÇOK GURURLUYDU



Babası işlediği bir suçtan dolayı cezaevinde olan Tugay, annesi ve 22 yaşındaki kardeşine bakabilmek için okuduğu Kocaeli Üniversitesi Petro-Kimya ve Rafineri Bölümü'nü de yarıda bıraktı. Tugay çok vefalı ve gururlu bir gençti. Herkes ona 'Parti için bayrak asarken düştün, mahkemeye ver tazminat al' dedi. Ama o 'Ben partime nasıl böyle bir şey yaparım' diyerek dava açmadı. Uzun süredir işsizdi. Onun engelli olduğunu bilen AK Partili Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Adak'a bir yıl önce iş teklifinde bulunup, bir şeye ihtiyacı olup olmadığını sordu. Ancak o öylesine gururluydu ki, nazikçe teşekkür etti ve ihtiyacı olmadığını söyledi.



Partisi CHP'den beklediği desteği göremeyen Tugay, İzmit'te önceki gün 42 Evler Köprüsü üzerine çıkıp, kendisini aşağıya bıraktı. Hastaneye kaldırılan genç kurtarılamadı. Adak'ın en son kardeşine attığı mesajda, 'Sen okulunu bitireceksin. Anneme bakacaksın. Annem sana emanet' yazdığı ve telefonunu kapattığı öğrenildi.



Tugay Adak'ın cenaze törenine CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı ve yönetimi, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, CHP PM Üyesi Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve çok sayıda partili katıldı.



GENÇLER TEPKİ GÖSTERDİ



Tugay'ın vefasızlık yüzünden öldüğünü öne süren CHP'li gençler, ona sahip çıkmayan CHP milletvekillerine ve yöneticilerine tepki gösterdi. Cenazeye çelenk gönderen TBMM Başkan Vekili ve CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'a tepki gösteren gençler, çelengi yere atıp üzerindeki yazıyı yırttılar. Fatma Kaplan Hürriyet'in çelengini de ters yöne çevirdiler. CHP Başiskele İlçe Gençlik Kolları Başkanı Levent Soycan, milletvekili Tahsin Tarhan'a bakarak yüksek sesle, 'Cenazeye gelmeye hiç utanmıyor musunuz?' diye sordu. Tarhan bu serzenişe cevap vermedi.



'VEFASIZLIK YÜZÜNDEN ÖLDÜ'



CHP'de uzun yıllar siyaset yapan ve Gençlik Kollarında görev alan Bülent Sadıkoğlu, Tugay'ın vefasızlık yüzünden öldüğünü belirterek, şunları söyledi: 'Bu çocuğun durumunu herkes biliyordu. Ancak hiç kimse, hiçbir şey yapmadı. Adalet yürüyüşünde Kılıçdaroğlu Kocaeli'nden geçerken konuyu ilettiğiimizde 'Bir şey yapılmadı mı, Arkadaşımız ile ilgilenilsin' dedi. Ancak yine bir şey yapılmadı. Tugay'ın yaşadığı işsizlik sorunu nedeniyle Haydar Akar'ı çok aradığını, ancak ulaşamadığını duyduk. İntihardan sonra hastaneye kaldırıldığında, durumu ciddi olan kardeşimiz için yoğun bakım ünitesi gerekiyormuş. Meclis Başkan Vekili Haydar Akar'ı aramışlar. Akar 'Beni aramayın 112'yi arayın' demiş. Çok gururlu bir çocuktu. Herkes bu arkadaşımız partisi için bayrak asarken düştüğünde, 'Mahkemeye ver tazminat al' dedi. Ama o 'Ben partime nasıl böyle bir şey yaparım' demişti. Onun partisine gösterdiği vefa, ona gösterilmedi.'







AK PARTİLİ BAŞKAN, İŞ TEKLİF ETMİŞ



CHP'li Meclis üyesi Tugay Adak'ın durumunu bilen AK Partili Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın, Adak'a bir yıl önce iş teklifinde bulunduğu öğrenildi. Başkan Kocaman, 'Bazı sıkıntıları olduğunu duyup 1 yıl önce kendisine bir başkan değil, bir abi olarak sormuştum. 'Herhangi bir şeye ihtiyacın var mı?' demiştim. Ancak o teşekkür etti ve olmadığını söyledi. Ben gerçekten, bu denli sıkıntısı olduğunu bilmiyordum' dedi.







TUGAY'IN KATİLİ CHP'DİR PAYLAŞIMI



SosyaL medyada çok sayıda kişi 'Tugay'ın katili CHP'dir'yazılı mesajlar paylaşırken, CHP'de çok sayıda istifa yaşandı. Yaşanan acı olayın ardından CHP Kandıra İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Uçar, CHP Kartepe İlçe Yöneticileri Fatih Harbi, Elif Sert ve Yasin Çakmak ile CHP Kartepe Gençlik Kolları eski Başkanı ve İlçe Yöneticisi Cihan Çakır istifa ettiğini duyurdu.

