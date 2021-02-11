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The Simpsons yine şaşırttı!

ABD televizyonlarında ilk bölümü 17 Aralık 1989'da yayınlanan The Simpsons, bir kez daha bildi. Super Bowl'un galibinden Trump'ın başkanlığından onlarca yıl önce bahsetmeye kadar, birçok kehaneti ile dikkat çeken animasyon dizisinin 3 Aralık 200'de yayınlanan bölümünde koronavirüs aşısıyla ilgili tahmini de yine hayrete düşürdü

Güncel / 11 Şubat 2021 Perşembe 17:16
The Simpsons yine şaşırttı!

Dünyaca ünlü kült çizgi dizi Simpsons, tutan tahmin ve öngörüleriyle dünyayı sarsmaya devam ediyor. Efsane çizgi dizi Simpsons'ın hayranları, ikonik çizgi dizinin yeni bir öngörüsünü fark edince sosyal medya çalkalandı.

1989'dan beri yayında olan ve 2007 yılında da sinema filmi olarak izleyicilerinin karşısına çıkan Simpsons, gezegeni kasıp kavuran koronavirüs salgını da dahil olmak üzere bir dizi ürkütücü tahmin yaptı.

Küresel olayları onlar yıl öngörebilmesiyle dünyayı hayrete düşüren Simpsonlar dizisi, yine şaşırtıcı bir kehanetiyle gündem yarattı. Bir sosyal medya kullanıcısı, dizinin 12. sezonun 'The Computer Wore Menace Shoes' adlı bölümünde yer alan sahneyi fark etti.



Bu sahne, Rusya'daki bir aşı merkezinin insanları koronavirüs aşısı yaptırmak için ücretsiz dondurmayla teşvikte bulunduğu planın yakın zamanda yayımlanan haberini öngörmüş gibi.

Twitter'da LonelyGoomba takma adını kullanan bir kişi, Rusya'da aşı olanlaradondurma ikram edilmesiyle, internet blog'u yazarak ünlü olan Homer Simpson'ın, kendisine şırıngalarla dolu bir kase dondurma verildiği sahnenin benzerlik taşıdığını fark ederek paylaşımda bulundu.

'Simpsonlar bir kez daha geleceği tahmin etti' diye yazan LonelyGoomba'nın bu tweet'i on binlerce kez paylaşıldı ve pek çok yorum aldı. Başka bir Twitter kullanıcısı, 'Bunu yapmayı nasıl sürdürüyorlar? Bu bir tesadüf mü ya da yazarların zaman makineleri mi var, ne halt karıştırılıyor?' diye yazdı.

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