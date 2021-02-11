TBMM Başkanı Şentop'dan Enis Berberoğlu açıklaması!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanat Koleksiyonu 'Füreya Koral Sergisi'nin açılışını gerçekleştiriyor.



Gazetecilerin sorularını cevaplayan Şentop, CHP'li Enis Berberoğlu hakkındaki fezleke hakkında da konuştu. Şentop, "Bir milletvekiliyle ilgili suç iddiası varsa savcılık soruşturma yapıyorsa veya mahkemede yargılama aşamasındaysa dokunulmazlık sebebiyle durma kararı veriliyor. Bu, fezleke olarak Meclis'e gönderiliyor. Meclis Başkanlığı, bunu karma komisyona sevk ediyor. O şekilde bir usül burada da uygulanacak." dedi.





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