Tamamlandı! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 gün sürecek Karadeniz programı için memleketi Rize'ye geliyor. Erdoğan yarın Rize'de adını taşıyan üniversitenin mimarlık, mühendislik ve eğitim fakültelerinin ek binaları ile iş insanı Mehmet Erdoğan'ın babası Ahmet Erdoğan adına yaptırdığı caminin açılışını gerçekleştirecek.



Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın üniversitelerinde programa katılacağını belirterek, "Üniversitemizde inşaatı tamamlanan eğitim fakültesi ek binası, mühendislik- mimarlık fakültesi ek binası ile Ahmet Erdoğan Camii'nin açılışını gerçekleştirecek.







Ahmet Erdoğan Camisi Selçuklu mimari tarzında yapılmış çatılı bir camidir. Dış cephesinde Doğu Karadeniz mimarisinin ahşap ve taş dolgu özelliği kullanıldı. Estetik anlamda herkesin çok beğendiği bir cami ibadete açılacak. Cami, 1050 metrekarelik bir alana sahip ve 1200 kişi aynı anda namaz kılabilecek. İlahiyat fakültesinin yanında olduğu için de fakülte öğrencilerine bir uygulama camisi olacak" dedi.