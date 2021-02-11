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Survivor artık Türkiye'de mi çekilecek?

Tv8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor Acun Ilıcalı'nın uzun yıllardır yapmaktan keyif aldığı ve vazgeçmediği yapımlar arasında yer alıyor. Her yıl birbirinden iddialı ve ünlü isimler bir araya toplayan Ilıcalı yarışmayı Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleştiriyor. Survivor'ın reklam gelirlerinde düşüş yaşandığı ve bu yüzden Türkiye'de çekilmeye karar verildiği yönünde iddialar ortaya attı. Konuyla ilgili Acun Medya'dan açıklama geldi.

Televizyon / 11 Şubat 2021 Perşembe 20:04
Survivor artık Türkiye'de mi çekilecek?

Televizyon ekranlarında uzun süredir yayın hayatına devam eden Survivor ile ilgili ortaya atılan yeni iddia kafaları karıştırdı. Tv8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı birçok yabancı yapımı Türkiye'ye başarılı bir şekilde uyarlıyor. Özellikle MasterChef ve Survivor programlarıyla büyük çıkış yakalayan Acun Ilıcalı'nın son dönemlerde reklam gelirlerinin düşmesi nedeniyle Survivor'ı Türkiye'de çekeceği iddia edildi.

"50 DÖNÜMLÜK ARAZİ ALDI" İDDİASI

Acun Ilıcalı'nın çekimleri Türkiye'ye taşıyacağı, bunun için ise Düzce'nin Gölormanlı köyünde 50 dönümlük bir çiftlik arazisini 18 milyon TL'ye satın aldığı iddia edildi. Yerel gazetelerde ve internet sitelerinde satışın gerçekleştiği konusunda da haberler paylaşılmaya başlandı.

ACUN MEDYA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Acun Ilıcalı'nın şirketi Acun Medya Survivor'ın Türkiye'de çekileceği iddialarına açıklık getirdi. Yapılan açıklamada arsa haberlerinin doğruluğu yansıtmadığını böyle bir girişimlerinin olmadığını belirtti.

SurvivorTv8Acun Ilıcalı

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