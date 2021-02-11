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Saadet Partisi'nde Temel Karamollaoğlu'nu devirecek isim belli oldu

İttifak seçimleri nedeniyle ikiye bölünen Saadet Partisi'nde Oğuzhan Asiltürk'ün Mete Gündoğan'ı genel başkanlığa taşımaya hazırlandığı öğrenildi.

Siyaset / 11 Şubat 2021 Perşembe 09:04
Saadet Partisi'nde Temel Karamollaoğlu'nu devirecek isim belli oldu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, son yıllarda CHP ve HDP ile oldukça yakın ilişkiler içerisine girdi, kurulan ittifaklarda yer aldı.

Saadet Partisi'nin ittifaklardaki rolü, bazı kesimler tarafından 'baston' görevi olarak nitelendirildi.

Temel Karamollaoğlu'nun uyguladığı politikalar, Saadet Partisi tabanında yıllardır büyük bir rahatsızlığa neden oluyor.

Parti içerisindeki kriz, Oğuzhan Asiltürk ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmenin ardından iyice günyüzüne çıktı.

CUMHUR İTTİFAKI MI MİLLET İTTİFAKI MI

Asiltürk, net bir şekilde söylemese de gönlünün Cumhur İttifakı'ndan yana olduğunu belli etti.

Karamollaoğlu ise Oğuzhan Asiltürk'ün bu açıklamalarına karşı hiçbir şekilde Cumhur İttifakı'na katılmayacaklarını söyledi.

Karşılıklı restleşmeler üzerine Oğuzhan Asiltürk cephesi çalışmalarına hız verdi.

YERİNE GELECEK İSİM

Temel Karamollaoğlu'na karşı yeni bir genel başkan adayı çıkarmaya hazırlanan Asiltürk ve çalışma arkadaşları, Mete Gündoğan ismi üzerinde karar kıldı.

Siyaset kulislerinde konuşulanlara göre; Mete Gündoğan Temel Karamollaoğlu'nu devirerek genel başkanlık görevine gelecek.

Prof. Dr. Mete Gündoğan, ekonomi üzerine yaptığı çalışmalarla dikkatleri üzerine çeken bir isim.

KARAMOLLAOĞLU İSTENMİYOR

Oğuzhan Asiltürk'ün bu terchinin ortaya çıkmasıyla beraber, Temel Karamollaoğlu'na karşı cephe alanların sayısı da arttı.

Saadet PartisiRecep Tayyip Erdoğan

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