USD (Alış - Satış) : 7,05 - 7,06 EURO (Alış - Satış) : 8,55 - 8,57

RTÜK o sahneleri affetmedi!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu RTÜK televizyon ekranlarında yayınlanan birçok yapıma ceza kesti. Özellikle son zamanlardaki sahneleriyle sosyal medyada da adından bir hayli söz ettiren Sen Çal Kapımı ve Baraj dizileri ceza almaktan kurtulamadı. RTÜK Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in yer aldığı Sen Çal Kapımı'ya “Türk aile yapısına aykırı olduğu” gerekçesiyle idari para cezasına çarptırdı.

Televizyon / 11 Şubat 2021 Perşembe 07:41
RTÜK o sahneleri affetmedi!

RTÜK birçok televizyon programı ve diziye ceza kesti. Fox Tv ekranlarında yayınlanan Baraj ve Sen Çal Kapımı dizileri Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun radarına girmekten kurtulamadı. Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisinde jakuzi ve duş sahnesi tepki çekmiş ve sosyal medyada tartışılmıştı.

SEN ÇAL KAPIMI VE BARAJ'A CEZA

FOX'un 'Sen Çal Kapımı' dizisine 'masaj, jakuzi ve duş sahnelerinin erotik nitelikte olduğu' ve 'Türk aile yapısına aykırı olduğu' gerekçesiyle, 'Baraj' dizisinde de 'Toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden nitelikte yayın yapıldığı' gerekçesi ile idari para cezası verildi.


Fox TvKerem Bürsin

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM'DA KADININ KOCASINI BOŞAMA HAKKI!

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı