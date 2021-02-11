RTÜK o sahneleri affetmedi!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu RTÜK televizyon ekranlarında yayınlanan birçok yapıma ceza kesti. Özellikle son zamanlardaki sahneleriyle sosyal medyada da adından bir hayli söz ettiren Sen Çal Kapımı ve Baraj dizileri ceza almaktan kurtulamadı. RTÜK Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in yer aldığı Sen Çal Kapımı'ya “Türk aile yapısına aykırı olduğu” gerekçesiyle idari para cezasına çarptırdı.
RTÜK birçok televizyon programı ve diziye ceza kesti. Fox Tv ekranlarında yayınlanan Baraj ve Sen Çal Kapımı dizileri Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun radarına girmekten kurtulamadı. Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisinde jakuzi ve duş sahnesi tepki çekmiş ve sosyal medyada tartışılmıştı.
SEN ÇAL KAPIMI VE BARAJ'A CEZA
FOX'un 'Sen Çal Kapımı' dizisine 'masaj, jakuzi ve duş sahnelerinin erotik nitelikte olduğu' ve 'Türk aile yapısına aykırı olduğu' gerekçesiyle, 'Baraj' dizisinde de 'Toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden nitelikte yayın yapıldığı' gerekçesi ile idari para cezası verildi.