RTÜK o sahneleri affetmedi!

RTÜK birçok televizyon programı ve diziye ceza kesti. Fox Tv ekranlarında yayınlanan Baraj ve Sen Çal Kapımı dizileri Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun radarına girmekten kurtulamadı. Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisinde jakuzi ve duş sahnesi tepki çekmiş ve sosyal medyada tartışılmıştı.



SEN ÇAL KAPIMI VE BARAJ'A CEZA



FOX'un 'Sen Çal Kapımı' dizisine 'masaj, jakuzi ve duş sahnelerinin erotik nitelikte olduğu' ve 'Türk aile yapısına aykırı olduğu' gerekçesiyle, 'Baraj' dizisinde de 'Toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden nitelikte yayın yapıldığı' gerekçesi ile idari para cezası verildi.





