MSB duyurdu: 1 Yüzbaşı şehit!

Pençe Kartal-2 Harekâtında teröristlerle çıkan çatışma sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen Komando Yüzbaşı Ertuğ Güler şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Irak kuzeyi Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekâtında 10 Şubat 2021 tarihinde teröristlerle çıkan çatışma sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen bir kahraman silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur' denildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kartal-2 Harekâtında bir askerin şehit olduğunu duyurdu.
İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:
Irak kuzeyi Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekâtında 10 Şubat 2021 tarihinde teröristlerle çıkan çatışma sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen bir kahraman silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.