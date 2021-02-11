MSB duyurdu: 1 Yüzbaşı şehit!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Irak kuzeyi Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekâtında 10 Şubat 2021 tarihinde teröristlerle çıkan çatışma sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen bir kahraman silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur' denildi.



Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kartal-2 Harekâtında bir askerin şehit olduğunu duyurdu.



İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:



Irak kuzeyi Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekâtında 10 Şubat 2021 tarihinde teröristlerle çıkan çatışma sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen bir kahraman silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.





