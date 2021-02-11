USD (Alış - Satış) : 7,05 - 7,06 EURO (Alış - Satış) : 8,55 - 8,57

Kılıçdaroğlu engelli kadına açtığı davayı kaybetti

Kılıçdaroğlu, yüzde 95 engelli olan kadına açtığı davayı kaybetti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan kendisine hakaret ettiği iddiasıyla yüzde 95 engelli olan Diyarbakırlı Sabiha Özbayhan’a açtığı davayı kaybetti. Özbayhan, sosyal medya hesabından “Elhamdülillah mahkemeden beraat ettim, şükürler olsun” diyerek beraatı duyurdu. Ayrıca Özbayhan kendisine destek olan herkese teşekkür etti

Güncel / 11 Şubat 2021 Perşembe 11:01
Kılıçdaroğlu engelli kadına açtığı davayı kaybetti

Diyarbakır Yenişehir İlçesi'ne bağlı Dökmetaş köyünde yaşayan yüzde 95 engelli olan Sabiha Özbayhan'ı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendisine hakaret ettiği iddiasıyla mahkemeye vermişti.

Sabiha Özbayhan bu duruma tepki göstermiş, 'Benim anlamadığım hiçbir hakaret kullanmadım ama bana dava açılmış, niye?' diye tepki göstermişti. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Hayrullah Akyıldız da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sabiha Özbayhan'ı mahkemeye vermesi sonrasında Özbayhan'a destek olacağını açıklamıştı.



KILIÇDAROĞLU DAVAYI KAYBETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan kendisine hakaret ettiği iddiasıyla yüzde 95 engelli olan Diyarbakırlı Sabiha Özbayhan'a açtığı davayı kaybetti. Özbayhan, sosyal medya hesabından beraat haberini 'Elhamdülillah mahkemeden beraat ettim, şükürler olsun' diyerek duyurdu. Özbayhan ayrıca kendisine destek olanlara şu şekilde teşekkür etti:'


İlk günden beri yanımda olan, tüm desteği ile beni yalnız bırakmadığı için Hayrullah abime ve avukatlarıma da çok teşekkür ederim. Feyzi, Mustafa abilerimden Allah razı olsun ve sosyal medyadaki aileme çok teşekkür ederim.'

Kemal KılıçdaroğluCumhuriyet Halk Partisi

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM'DA KADININ KOCASINI BOŞAMA HAKKI!

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı