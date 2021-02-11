Kılıçdaroğlu engelli kadına açtığı davayı kaybetti

Diyarbakır Yenişehir İlçesi'ne bağlı Dökmetaş köyünde yaşayan yüzde 95 engelli olan Sabiha Özbayhan'ı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendisine hakaret ettiği iddiasıyla mahkemeye vermişti.



Sabiha Özbayhan bu duruma tepki göstermiş, 'Benim anlamadığım hiçbir hakaret kullanmadım ama bana dava açılmış, niye?' diye tepki göstermişti. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Hayrullah Akyıldız da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sabiha Özbayhan'ı mahkemeye vermesi sonrasında Özbayhan'a destek olacağını açıklamıştı.







KILIÇDAROĞLU DAVAYI KAYBETTİ



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan kendisine hakaret ettiği iddiasıyla yüzde 95 engelli olan Diyarbakırlı Sabiha Özbayhan'a açtığı davayı kaybetti. Özbayhan, sosyal medya hesabından beraat haberini 'Elhamdülillah mahkemeden beraat ettim, şükürler olsun' diyerek duyurdu. Özbayhan ayrıca kendisine destek olanlara şu şekilde teşekkür etti:'





İlk günden beri yanımda olan, tüm desteği ile beni yalnız bırakmadığı için Hayrullah abime ve avukatlarıma da çok teşekkür ederim. Feyzi, Mustafa abilerimden Allah razı olsun ve sosyal medyadaki aileme çok teşekkür ederim.'