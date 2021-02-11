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İstanbul'da kar alarmı verildi! Valilik'ten flaş uyarı

İstanbul'da kar alarmı verildi. Valilik, İstanbullu vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, "Hava durumu raporuna göre, halen mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Cuma günü Trakya'dan başlayarak azalacağı tahmin ediliyor. " denildi. İşte İstanbul Valiliği'nin son dakika kar uyarısı ve tüm detaylar...

Yaşam / 11 Şubat 2021 Perşembe 09:01
İstanbul'da kar alarmı verildi! Valilik'ten flaş uyarı

İstanbul Valiliği'nden son dakika kar uyarısı geldi. Valilik'ten yapılan açıklamada, yarın Trakya üzerinden gelecek olan soğuk haa dalgasının kentte sıcaklığı 12 dereceye kadar düşüreceği bildirildi. Vatandaşlara hafta sonu gerçekleşmesi beklenen şiddetli kar yağışı için uyarıda bulunuldu. Uzmanlar, İstanbul'da uzun yıllar sonra ilk kez bu kadar şiddetli kar yağışı beklediklerini açıklamıştı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN SON DAKİKA KAR YAĞIŞI UYARISI

İstanbul Valiliği'nden beklenen kar yapğışına ilişkin yapılan açıklama şöyle:

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; hava sıcaklığının hissedilir derecede azalması, hafta sonundan itibaren yağışların kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava durumu raporuna göre, halen mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Cuma günü Trakya'dan başlayarak azalacağı tahmin ediliyor. Cuma günü Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı sistemin etkisiyle birlikte sıcaklıkların hafta sonunda bölge genelinde hissedilir derecede (6 ila 15 derece) azalarak, mevsim normalleri civarına ve Cumartesi gününden itibaren 4 ila 6 derece altına ineceği tahmin ediliyor.

Pazar günü Karadeniz üzerinden gelecek sistemin ve kuvvetli poyrazın etkisiyle Marmara genelinde (Trakya, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova) kar yağışının etkisini göstermesi bekleniyor.

Pazartesi günü bölge genelinde soğuk havanın etkisini artırması ve kar yağışlarının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Salı ve Çarşamba günleri ise İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde kar yağışının aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA: İSTANBUL HAVA DURUMU TAHMİNİ

İSTANBUL: Havanın; Perşembe günü parçalı çok bulutlu, Cuma günü ilk saatlerden itibaren aralıklı yağmurlu, Cumartesi ise çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Pazar günü sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde başlayacak olan yağışların, kıyı kesimlerde de zaman zaman kar şeklinde olması bekleniyor.

Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri, kar yağışının aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

Maksimum sıcaklığın, Perşembe günü 19 derece iken Pazartesi 3 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

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