Ege'de korkutan deprem!

AFAD'ın yaptığı son dakika açıklamasında, saat 10.23'de Ege Denizi açıklarında deprem meydana geldiği bildirildi. AFAD, Ege'de meydana gelen depremin İzmir'in Urla ilçesi başta olmak üzere Seferihisar ve Çeşme ilçelerinden de hissedildiği bilgisini paylaştı. AFAD ayrıca, depremin 6.98 km derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.



İZMİR'DE KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI



İzmir'in Urla, Seferihisar ve Çeşme ilçelerinden hissedilen deprem, bölgede yaşayan vatandaşların kısa süreli bir panik yaşamasına neden oldu. Depreme ilişkin can ve mal kaybı bulunmazken vatandaşlar kısa bir süreliğine tedirginlik yaşadı.