Çin'den İngiliz devine yayın yasağı!

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Çin Ulusal Radyo ve Televizyon İdaresinden (NRTA) yapılan açıklamada, BBC World News'ün Çin hakkındaki haberlerinden bazılarının 'doğruluk ve tarafsızlık ilkelerini' ihlal ettiği belirtildi. Açıklamada, ülkede BBC World News'ün yayın yapmasının yasaklandığı bildirildi. İngiliz medya denetim kuruluşu Ofcom, 4 Şubat'ta İngilizce yayın yapan CGTN'nin yayın lisansını iptal etmişti. Çin Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin CGTN yayın lisansını iptal etmesini 'çifte standart' olarak değerlendirerek, İngiliz hükümetini 'hatasını düzeltmeye' çağırmıştı.



İNGİLTERE'DEN KARARA TEPKİ



İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Çin'in İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'nin yayınlarını yasaklamasına tepki gösterdi. Raab, yazılı açıklamasında, Çin'in yasak kararını, 'medya özgürlüğünün kabul edilemez şekilde bir kısıtlaması' olarak nitelendirdi. Çin'in dünya genelinde medya ve internet özgürlükleri üzerinde en ciddi kısıtlamaları uygulayan ülkelerden olduğunu kaydeden Raab, bu son adımın, Çin'in dünya nezdinde itibarına daha fazla zarar vermekten başka bir şeye yaramayacağını savundu.