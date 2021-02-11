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Çeşme'yi hortum vurdu!

İzmir'in Çeşme ilçesinde denizde hortum meydana geldi. Öte yandan Ayvalık'ın Sarımsaklı Mahallesi'nde de kısa süreyle hortum etkili oldu. Deniz üzerinden kıyıya gelen hortum, mahalledeki bazı binaların çatılarına zarar verdi, araçlarda hasara neden oldu.

Güncel / 11 Şubat 2021 Perşembe 21:46
Çeşme'yi hortum vurdu!

Alaçatı Port bölgesinde oluşan hortum nedeniyle bölgede vinç devrildi, bazı araçlar ters döndü ve bölgede hasar oluştu.

Hortum nedeniyle 1 kişinin ayağının kırıldığı, 3 kişinin de hafif yaralandığı öğrenildi.

Urla ilçesinde de kısa süreli dolu, Bornova, Karşıyaka, Çiğli, Konak ilçelerinde de gök gürültülü sağanak etkili oluyor.

Ayvalık'ta etkili olan hortum binalarda ve araçlara hasara yol açtı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından Edremit Körfezi'nde yağış ve fırtına etkisini sürdürüyor.

Bölge genelinde sağanağın yanı sıra Ayvalık'ın Sarımsaklı Mahallesi'nde de kısa süreyle hortum etkili oldu.

Deniz üzerinden kıyıya gelen hortum, mahalledeki bazı binaların çatılarına zarar verdi, araçlarda hasara neden oldu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, binaların çatısının yola ve çevreye saçıldığını söyledi.

Bazı araçların da hasar gördüğünü belirten Ergin, 'Herhangi bir can kaybı yok, sadece mal kaybı var. Paşalimanı mevkisindeki belediyeye ait işletmede bayağı bir hasar var. Çok şükür kimsenin canına bir zarar gelmemiş ama Sarımsaklı Mahallesi'nde epey bir hasar var. Belediye ve itfaiye ekipleri çevrede temizlik yapıyor.' diye konuştu.

Karşıyaka

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