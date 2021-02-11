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Başkan Erdoğan Rize'de!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5 günlük Rize ve Trabzon İl Kongreleri’ne de kapsayan gezi ve inceleme programı için bugün akşam saatlerinde havayolu ile Ankara’dan Trabzon’a geldi. Erdoğan buradan helikopterle Rize’nin Güneysu ilçesine hareket etti

Güncel / 11 Şubat 2021 Perşembe 18:26
Başkan Erdoğan Rize'de!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, protokol üyeleri ve partililer karşıladı. Karşılamanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki ailesi ile birlikte helikopterle Rize'nin Güneysu ilçesine hareket etti.



Son olarak 13 Kasım'daki Tekirdağ İl Kongresi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Korona virüs salgını sebebiyle kongrelere bir süre ara vermiş, sonrasında 11 Ocak'ta yeniden başlayan il kongreleri sürecinde ise canlı bağlantılar ile AK Parti teşkilatlarıyla bir araya gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Şubat Pazartesi günü memleketi Rize'de, 16 Şubat Salı günü de Trabzon'da gerçekleştirilecek kongrelere bizzat katılacak ve 93 gün aradan sonra ilk kez yüz yüze partililerine mesajlar verecek.

Ak Partiİsmail UstaoğluRecep Tayyip Erdoğan

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