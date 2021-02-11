Başkan Erdoğan aşının 2. dozunu yaptırdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ikinci doz koronavirüs aşısını yaptırdı. Erdoğan, aşı ile ilgili Telegram hesabından bir paylaşımda bulundu. Erdoğan açıklamasında, 'Merhaba sevgili kardeşim, ben de ikinci doz Kovid-19 aşısını yaptırdım. İnşallah en kısa sürede tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz.' dedi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bugün ikinci doz aşısını yaptırdığını açıklamıştı. Başkan Erdoğan, Türkiye'de ilk koronavirüs aşısını yaptırarak vatandaşlara örnek olmuştu.