Bakan Soylu son rakamları paylaştı!

Soylu, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın başkanlık ettiği TBMM Dijital Mecralar Komisyonunda, bakanlığının dijital alandaki çalışmaları hakkında bilgi verdi.



Bugünün Avrupa 112 Acil Çağrı Günü olduğunu dile getiren Soylu, 2009'da Antalya'da tüm acil çağrıların 112 altında toplanması konusunda adım atıldığını ve 2016 sonuna kadar 24 ilde bunun gerçekleştirildiğini.



Bu konuda yerli, yeni nesil bir yazılım oluşturduklarını belirten Soylu, 155-156-157 gibi acil çağrı numaralarını kendi numarası altında toplayan başarılı bir çalışmanın yürüdüğünü kaydetti.



Soylu, maliyeti düşürmek ve sistem entegresi için veri merkezlerinin kaldırıldığını ve gerekli güvenlik tedbirlerini alarak 'bulut'a yükleme yaptıklarını vurgulayarak, hem ayrılan ödeneğin düşürüldüğünü, hem de yeni nesil yazılımla ilgili önemli bir adım attıklarını söyledi.



Önemli bir proje olduğunu ve çok çaba sarf edildiğini vurgulayan Soylu, '30 Haziran itibarıyla tüm Türkiye'de 112'ye geçmiş olacağız' dedi.



Soylu, bu projeyle bir bölgede en fazla nerede kaza olduğunu, nedenlerini, saatlerini ya da orman yangınlarının en çok hangi bölgelerde çıktığı, ne kadar zaman diliminde müdahale edildiği, ambulansların acil müdahalede ne kadar zaman dilimi içinde olay yerine ulaşabildikleri gibi bilgileri de analiz edebileceklerini aktardı.



'DEVLET REKABET EDEMEZSE İTİBAR KAYBEDER'



Özel sektörün hizmet alanında önemli atılımlar gerçekleştirdiğini ifade eden Soylu, 'Eğer devlet, özel sektörle bu alanlarda rekabet edebilme kabiliyetine sahip olamaz ise itibar kaybeder' dedi.



Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, devlet ve özel sektör arasındaki rekabeti çok iyi dengelediğini düşünenlerden biri olduğunu dile getiren Soylu, devletin bir çok noktada çok başarılı işlere imza attığını gördüğünü vurguladı.



Pandemi döneminde, üretim ve tedarik zincirindeki insanların kurumlara gitmeden, birbiriyle uyumlu uygulamalar üzerinden izinler alabildiğini de anlatan Soylu, dünyada bu sistemi ortaya koyabilen olmadığını söyledi.



Soylu, teknoloji ne kadar etkin kullanılırsa vatandaşın zor dönemlerinde hayat standardının en yüksek noktaya taşınabileceğini dile getirdi.



Çatı projesinin e-devlet kapısı olduğunun altını çizen Soylu, BM'nin her yıl yayınladığı araştırma raporlarına göre e-devlet hizmetlerindeki kapsayıcılık ve kalite sıralamasında Türkiye'nin, ilk kez hizmete girdiği 2008'de dünyada 76'ncı sıradayken, 2020'de 53'üncü sıraya yükseldiğini anlattı.



Hedefin en kısa sürede ilk 10'a çıkmak olduğunu dile getiren Soylu, 'Türkiye'de Ocak 2021 itibarıyla e-devlet kullanıcı sayımız 52,1 milyon, bu platformda hizmet sunun kurum sayımız 722, platformun tamamında vatandaşa sunulan hizmet sayısı ise 5 bin 450'dir' dedi.



Soylu, 2020'de İçişleri Bakanlığının e-devlete entegre edilen hizmet sayısının 152 olduğuna işaret ederek, 2021'de 45 hizmeti daha entegre etmeyi planladıklarını kaydetti.



Bakanlık bünyesinde dijitalleşme adımları atarken hizmetleri vatandaşa, kamuya ve özel sektöre dönük olarak 3 başlıkta topladıklarını anlatan Soylu, İçişleri Bakanlığının tüm kurumlar arasında e-devlet üzerinden vatandaşa ve kamuya sunulan hizmet sayısı bakımından 2, özel sektöre sunulan hizmet sayısı bakımından da 4'üncü sırada olduğunu aktardı.



166 HİZMET E-BAŞVURU SİSTEMİ ÜZERİNDEN SUNULUYOR



Vatandaşların herhangi bir birime gitmeden başvurularını elektronik ortamda yapabilmesini sağlamak amacıyla 27 Ocak 2020'de e-başvuru sistemini hayata geçirdiklerin ifade eden Soylu, 194 hizmetin entegrasyon takvimini hazırladıklarını, halihazırda 166 hizmetin e-başvuru sistemi üzerinden sunulduğunu bildirdi.



Soylu, dijital dönüşüm sürecinin bir diğer ayağını oluşturan yalınlaştırma çalışmalarında, vatandaşlardan zorunlu haller dışında belge istenmemesi, vatandaş beyanının esas alınması, kamu kurumlarının bilgi sistemlerinin entegrasyonu ile bilgilerin elektronik ortamda temin edilmesi, vergiler, harçlar dışında başvuru ücreti alınmaması ve elektronik ortamda başvuramayacaklar için hizmetin yerinde ifası şeklinde ilkeler belirlediklerini aktardı.



Vatandaşı poşet içinde evrak taşımaktan kurtarmak için gerçekleştirilen yalınlaştırma çalışmalarında, 2017'den bu yana, belge yalınlaştırma çalışmalarının 656 hizmet ve 3214 belge üzerinden yürütüldüğünü anlatan Soylu, '2018'den itibaren 2020 belge yalınlaştırılmıştır. 2021'de ise 350 belgenin daha yalınlaştırılması hedeflenmektedir' dedi.



Soylu, dijital dönüşümün kamu yararına tasarruf da sağladığını vurgulayarak, 'İçişleri Bakanlığı dijital dönüşüm çalışmaları neticesinde 2020'de e-devlet hizmetleriyle 4,1 milyar lira, yalınlaştırma çalışmaları sonucunda 1,4 milyar lira ve e-başvuru sistemine dahil edilen hizmetlere yönelik başvurularla 280,3 milyon lira tasarruf sağlanmıştır. Bunlarla birlikte bakanlık olarak dijital dönüşüm kapsamında uygulamış olduğumuz tüm projelerle 2020'de toplamda 9,1 milyar lira tasarruf sağladık.' diye konuştu.



Nüfus defterleri ve dayanak belgelerinin de dijital ortama aktarıldığını bildiren Soylu, 2017'de başlatılan proje kapsamında 392 milyon 69 bin 870 arşiv belgesinin de dijitalleştirildiğini, 2020'de 96 bin 174 sayfa, toplamda 768 bin 46 sayfa nüfus defterinin restore edildiğini kaydetti. Soylu, projenin 2021 Ağustos ayında tamamlanmasını hedeflediklerini belirtti.