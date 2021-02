Bakan Akar: Sığınaklarını başlarına yıktık!

Milli Savunma Bakanı Akar, "(Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı) TSK ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri donanımıyla, nitelikli personeliyle kendisine verilecek her türlü görevi karada, denizde, havada, kışın, yazın, dağda, ovada yapabilecek güçte olduğunu göstermiştir." açıklamasında bulundu.



Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları;



PENÇE KARTAL-2



Teröristlerin sığınaklarını başlarına yıktık.



Her türlü tehdit ve tehlikeye karşı hazırlıklı olmamız lazım. Çünkü tehdit ve tehlikelerin sadece niceliği değil, niteliği de değişti.



NATO konusundaki bilgi ve tecrübelerimizi paylaşarak Irak Silahlı Kuvvetlerinin daha etkin hale gelmesi için bize düşenleri yapmaya hazırız.