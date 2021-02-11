ABD'den Türkiye ile tatbikat açıklaması!

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Satterfield'in şu ifadelerine yer verildi:



'ORTAKLIĞIMIZI SAĞLAMLAŞTIRIYOR'



"Amerikan donanmasına ait USS Donald Cook ve USS Porter'ın, TSK ile birlikte Karadeniz'de tatbikat yapmasını memnuniyetle karşılıyoruz. NATO müttefikleri olarak Avrupa ve Orta Doğu'da barış ve istikrarı sağlamak ortak taahhüdümüzdür. Ortak tatbikatlar, güven tesis etmekte, haberleşme imkanlarını iyileştirmekte ve Karadeniz'de ve daha geniş bir coğrafyadaki güçlü güvenlik ortaklığımızı sağlamlaştırmaktadır."



KARADENİZ'DE EĞİTİM GEÇİŞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ



Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı "TCG Turgutreis" ve "TCG Oruçreis" fırkateynleri ile ABD Deniz Kuvvetlerine bağlı "USS Porter" ve "USS Donald Cook" muhripleri arasında Karadeniz'de ikili deniz eğitimlerinin icra edildiği bildirilmişti. Açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16'lar ile ABD deniz karakol uçağının da katıldığı eğitimle, iki ülke deniz kuvvetleri unsurları arasında iş birliğinin güçlendirilmesi, birlikte çalışabilirliğe katkı sağlanmasının amaçlandığı kaydedilmişti.