1987 kışında neler yaşandı?

Takvimler 4 Mart 1987’yi göstermekteydi. Meteoroloji o gün İstanbul’da hava sıcaklığının 9 derece olacağını duyurmuştu.



Fakat beklenmedik bir şekilde İstanbul’da hava sıcaklığı hızla düşmeye başladı. Ve bu ani sıcaklık düşüşü kar yağışı ve tipiye sebebiyet verdi. Fakat herkes gelip geçici bir hava basıncı değişimi yüzünden böyle bir şey olduğunu düşündü.







86 CM KAR!



Bir sonraki akşam TRT haberlerinde TRT muhabiri Yeşilköy Havaalanında meteoroloji müdürü ile birlikteydi, kar kalınlığını canlı yayında 86 cm olarak ölçtüler. Aralıksız yağan tipiye bir de gök gürültüsü eklenmişti ve insanlar artık endişelenmeye başlamışlardı. Çünkü aralıksız bir tipi yağıyordu ve yolda yürünemiyordu bile.







ELEKTRİK VE SU KESİNTİSİ!



Bunlar yetmezmiş gibi tipinin üstüne bir de kesilen elektrik eklendi. Bazı yerlere günlerce elektrik verilemedi.



TİPİDEN GÖZ GÖZÜ GÖRMEDİ!



6-7 Mart gibi kar biraz hafifledi. İnsanlar her şey normale dönüyor diye düşünürken 8 Mart sabahı tekrardan inanılmaz bir tipi başladı. TRT, herkes tüm gün eve hapis olduğu için tam gün yayın yapma kararı aldı. Yayın; Erkan Sürmen Konseri, Olağanüstü Olaylar, Çiçek Kız, dış kaynaklı müzik, Muazzez Abacı Konseri ve Televizyonda Sinema ile gece yayınına kadar kesintisiz olarak sürdürüldü.







26 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Maalesef o sene günlerce ara vermeden yağan kar yüzünden İstanbul’da 26 kişi hayatını kaybetti. Sokakta donarak ölen 26 kişi ise kar ve soğuk havanın tatsız tarafını oluşturdu. İlk defa bu kadar kişi soğuk hava yüzünden hayatını kaybetmişti.



Bir süre sonra yiyecek bulamayan kurtlar şehre indi. Açlık ile sadece insanlar mücadele etmiyordu. Ekmek sıkıntısını sadece insanlar çekmedi. O sene aralıksız yağan kar yüzünden kurtlar da şehre inip yiyecek aramak zorunda kaldı.



Tüm eğitim kurumları 15 gün süreyle tatil edildi. O kadar tatil yüzünden müfredatta da aksamalar yaşandı. Bu sebeple yaz tatili de geç başladı.



Unutulmayanlar arasında ise bir türlü oynanamayan Beşiktaş- Dynamo Kiev maçı da var. Ligler de mecburi bir şekilde tatil edilmek zorunda kalmıştı.