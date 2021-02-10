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Sürücü olmadan trafiğe çıkacaklar!

Almanya sürücüsüz araçların trafiğe çıktığı ilk ülke olmak için düğmeye bastı. Otonom araçlarla ilgili yasa tasarısı kabinenin gündeminde.

Teknoloji / 10 Şubat 2021 Çarşamba 20:40
Sürücü olmadan trafiğe çıkacaklar!

Almanya sürücüsüz araçlar konusunda öncü olmak istiyor. Federal Hükümet sürücüsüz araçların belirlenen bölgelerde trafiğe çıkabilmesi için bir yasa tasarısını gündemine aldı.

Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer bu gelişmeyi memnuniyetle karşılayarak gelişmeyi Almanya‘yı dünyada "sürücüsüz araçları laboratuvarlardan yollara çıkaran ilk ülke" olma hedefine yaklaştıran "kararlı bir adım" olarak niteledi.

Almanya'da 2017 yılında trafik yasasında yapılan bir değişiklikle yüksek ya da tamamen otonom araçların kullanılması ile ilgili düzenleme yürürlüğe girmişti. Ancak bu düzenleme sürücüsüz araçların bazı şartlar altında kullanılmasına izin veriyor ve bir sürücünün gerektiğinde müdahale etmesi için hazır bulunmasını şart koşuyor.

Yeni yasal düzenleme ile bir sonraki adımda otonom araçların oldukça karmaşık trafikte dahi bağımsız hareket edebilmeleri öngörülüyor. Bir sürücünün gerekirse kontrolü devralması hala söz konusu olabilecek. Ancak sürücüden yanıt gelmezse araç kendini "minimum risk durumu"na geçirebilecek yani emniyet şeridinde duracak.

HEDEF 2022!

Ulaştırma Bakanlığı 2022 yılında otonom araçları kısa mesafelerde mesela havaalanları ya da fuar alanlarına yolcu taşıma amacıyla hizmete almayı hedefliyor. Bakan otonom araçların büyük bir potansiyel taşıdığını belirterek yasa tasarısının Federal ve Eyalet Temsilcileri Meclisi'nde tartışılacağını söyledi.

Alman Otomotiv Endüstrisi Derneği (VDA) de otonom araçların önümüzdeki yıllarda dinamik bir şekilde gelişme göstereceğini belirterek bu adımın Almanya için olumlu olduğunu kaydetti. Dernek Başkanı Hildegard Müller, Federal ve Eyalet Temsilcileri Meclisi'ne hızlı hareket etmeleri çağrısında bulundu.

Ancak Verkehr & Smart Mobility dergisinde 2 bin 500 kişiyle yapılan bir anket Almanların büyük bir kısmının otonom araçlara şüpheyle yaklaştığını ortaya koydu. Ankete katılanların yüzde 58,5'i otonom araçların trafiği daha güvenli hale getireceğine inanmıyor.

Almanya

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