Pençe Kartal-2 Harekatı başladı!

Türkiye'nin teröristlere karşı başlattığı yeni mücadele planında başarılı sonuçlar alınırken operasyonlar da zorlu kış şartlarına rağmen devam ediyor.



Milli Savunma Bakanlığı, geride bıraktığımız gece Kuzey Irak'ın Gara bölgesine Pençe Kartal-2 Harekatı'nın başladığını duyurdu.



GENİŞ ÇAPLI BİR SALDIRI HAZIRLIĞINDA OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ



Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından icra edilen başarılı operasyonlar sonucu ağır kayıplar veren terör örgütü PKK/KCK'nın, Irak'ın kuzeyinde bazı bölgelerde varlığını halen sürdürmeye, yeniden barınma alanları ve mevziler oluşturmaya devam ettiği ve geniş çaplı bir saldırı hazırlığı içinde olduğunun tespit edildiği belirtildi.



'MEŞRU MÜDAFAA HAKKIMIZ'



Açıklamada, 'PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesinde bulunan ve teröristler tarafından kullanılan hedeflere 10 Şubat 2021 günü saat 02.55'ten itibaren Pençe Kartal-2 Harekatı düzenlendi. Operasyona devam edilmektedir.' ifadelerine yer verildi.



