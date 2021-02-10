Memet Ali Alabora Boğaziçi protestolarını değerlendirdi

Boğaziçi Üniversitesi'nde, Melih Bulu'ya yönelik protestolar devam ediyor.



Rektör atamasının bahane edilmesiyle başlayan eylemlerden, 2013 yılındaki Gezi Parkı olaylarını anımsatan görüntüler gelmeye başladı.



Gezi'deki gibi o olaylara ilk destek veren isimlerin başında yine Memet Ali Alabora yer aldı .



8 yıl önce Gezi olaylarının başlamasında etkili olan isimlerin başında yer alan ve daha sonra Türkiye'den firar eden Memet Ali Alabora, Boğaziçi Üniversitesi için başlayan eylemleri değerlendirdi.



Gazeteci Cansu Çamlıbel'e konuşan Alabora, bu eylemlerin başlamasının mutluluk verici olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı;



'EYLEMLER BAŞLAMAZSA O ZAMAN ENDİŞELENMELİYİZ'

'Geçen Boğaziçililer benden bir video istemişlerdi, onlara gönderdiğim videoda ben de şunu söyledim; eğer bir ülkede üniversite öğrencileri kendi üniversiteleri ile ilgili alınan kararlara hiç itiraz etmiyorlarsa, kendilerine söylenen her şeyi olduğu gibi kabul ediyorlarsa, eleştirel bakış açıları yok ise o zaman o ülkedeki akademik kültürün geleceğinden endişe etmek gerekir. Öğrenciler bunun tam tersini yapıyorlarsa o zaman endişelenecek bir şey yok, hâlâ demokrasi kültürüne dair tutunabileceğimiz bir şeyler olduğu anlamına geliyor bu. Boğaziçililerin şu anda yaptıklarının insanları aslında mutlu etmesi lazım. 'Oh, hâlâ üniversite var' demeleri lazım 'normal' koşullarda. Ama Türkiye normal bir ülke değil.'