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Kurbağalıdere eski haline geri döndü

Kadıköy'de Kurbağalıdere'nin suyu tekrar bulanıklaşmaya, üzerinde çöpler birikmeye başladı.

Güncel / 10 Şubat 2021 Çarşamba 10:11
Kurbağalıdere eski haline geri döndü

Kurbağalıdere'de geçen yıl yapılan temizlik çalışmalarının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, balıkların yüzdüğü berrak su görüntüsü paylaşmıştı.

Ancak aradan geçen zamanda Kurbağalıdere'nin suyu tekrar bulanıklaştı, derenin üzerinde çöp adacıkları oluştu.

Derenin deniz tarafında kalan kısmına çöplerin geçişini engellemek için çekilen şerit ise biriken çöpleri tutamaz duruma geldi.

Çöpler, şeritten kurtularak derenin diğer tarafına aktı.



'GEÇEN SENEDEN BERİ ÇALIŞIYORLAR'
Uzun yıllardır Kurbağalıdere yakınında yaşayan Ayşe Uysal, 'Çöpler birikti ama temizlemeye çalışıyorlar herhalde. Benim çocukluğumdan beri hep böyle. 66 yaşındayım hala böyle, geçen seneden beri çalışma yapıyorlar.' dedi.

Ahmet Türkman da 'Denize bir şey atmazsak temizlenir, kendiliğinden temizlenir. Bilinçli olmamız lazım.' diye konuştu.



'HEPİMİZİ RAHATSIZ EDİYOR'
Yürüyüşe çıkan bir diğer Kadıköylü ise 'Çok pislik oluyor.' derken bir diğeri ise, 'Çok kötü görüntü, hepimizi rahatsız ediyor ama yapacak da bir şey yok. Herhalde denizden geliyorlar, orada yığılıyor.' şeklinde konuştu.

'PLANLAMA EKSİKLİĞİNDEN OLUYOR'
Mehmet Kalyon da 'Belediyenin çok güzel denizden çöp temizleme araçları var. Burada her gün gelip faaliyet göstermesi gerekiyor. Ben şaşırdım ve üzüldüm, bu kadar emek verilmiş, bu kadar temizlenmiş, bunların korunması lazım. İdame ettirilmesi lazım temizliğin, elde de imkanlar var, tamamen planlama eksikliği diye düşünüyorum.' diye konuştu.

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