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Karanlık Oda yine algı peşinde!

CHP'nin ajansı gibi çalışan Oda TV, Sultan 2. Abdülhamid Han Hazretleri’nin torunu Orhan Osmanoğlu'nun Hamidiye Su için AK Parti döneminde imza atılan başarılı çalışmalarına yönelik açıklamasını CHP'li İBB'ye destek şeklinde lanse etti.

Güncel / 10 Şubat 2021 Çarşamba 18:50
Karanlık Oda yine algı peşinde!

Odatv, İBB’ye ait Hamidiye suya yönelik AK Parti döneminde yapılan icraatlerden söz eden Sultan 2. Abdülhamid Han Hazretleri’nin torunu Orhan Osmanoğlu'nun övgüsünü CHP’li İBB’ye destek şeklinde lanse etti.

AK PARTİ DÖNEMİNDE İBB'DEN HAMİDİYE SU BAŞARISI! 

Türkiye genelinde İstanbul başta olmak üzere 16 ilde faaliyet gösteren Hamidiye Su, AK Parti döneminde büyük başarılara imza attı. Sultan 2. Abdülhamid Han’ın İstanbul’un su sorunları ile ilgilenmesi amacıyla başlatılan çalışmalar sonucu kurulan Hamidiye Su, Dış Ticaret Müsteşarlığı İstanbul İhracatçılar Birliği 2012 yılı resmi verilerine göre, ihracat yapan 40 marka içinde ilk sırada yer alıyor.

ORHAN OSMANOĞLU'NDAN ÖVGÜ!

AK Parti döneminde yapılan çalışmalar sonucu damacana su ve bardak su ürünlerinde lider konumunda bulunan Hamidiye Su’ya yönelik Abdülhamid Han Hazretleri’nin torunu Orhan Osmanoğlu övgüler yağdırdı.

ODA TV'NİN ALGI OPERASYONU 

AK Parti’nin yönettiği 2012 yılına ait verileri paylaşan Osmanoğlu’nun Hamidiye suya yönelik övgülerini Odatv, CHP’li İBB’ye mal etmeye çalıştı.

“Osmanlı torunundan İBB’ye destek” şeklinde paylaşılan haber, Osmanoğlu’nun CHP’li İBB’ye destek verdiği şeklinde lanse edilirken “Abdülhamid'in torunu Orhan Osmanoğlu ilginç bir çıkış yaptı.” ifadelerinde bulunuldu.

Osmanoğlu’nun paylaşımı:

"Hamidiye A.Ş. 2013 yılı itibariyle Marmara bölgesi ağırlıklı ve İstanbul başta olmak üzere, Türkiye genelinde 16 ilde faaliyet gösteriyor. Damacana su ve Bardak su ürünlerinde lider konumda bulunan Hamidiye, 2012 Yılı verilerine göre, İstanbul Pazarının % 13’ünün üretimini sağlamaktadır. Dış Ticaret Müsteşarlığı İstanbul İhracatçılar Birliği 2012 yılı resmi verilerine göre, ihracat yapan 40 marka içinde ilk sırada yer alıyor!"

Ak Parti

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