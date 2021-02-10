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İnce’nin arkasından bir bir dökülüyorlar!

CHP’de fırtına dinmiyor. Memleket Hareketi'nin kurucusu Muharrem İnce’nin, CHP'den istifa ettiğini duyurmasının ardından CHP Sultanbeyli İlçe Başkanlığı'nda 9 ilçe yöneticisi istifa etti. Toplu istifa kararı, ilçe yönetiminin düşmesine neden oldu.

Güncel / 10 Şubat 2021 Çarşamba 20:14
İnce’nin arkasından bir bir dökülüyorlar!

umhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yaşanan istifa furyası, yerel yönetimlere sıçradı. Memleket Hareketi lideri Muharrem İnce'nin CHP'den ayrıldığını açıklamasının ardından CHP Sultanbeyli İlçe Başkanlığı'nda toplu istifa kararı alındı.

YÖNETİM TÜZÜK GEREĞİ DÜŞTÜ

CHP Sultanbeyli İlçe Başkanlığı'nda 9 ilçe yöneticisi istifa etti. İstifalar sonrası Başkan Hayati Bozkaya ve yönetim tüzük gereği düştü. İstifa eden ilçe yöneticileri yaptıkları açıklamada şunları kaydetti: "Sultanbeyli Cumhuriyet Halk Partisi ilçe yönetimi olarak aşağıda ismi geçen arkadaşlarımızla birlikte 09.02.2021 tarihinde ilçe yönetim kurulu üyeliği görevimizden ayrıldığımızı bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla. Zühre Diler, Dursun Şahin, Güler Ikan, Turan Çınar, Aysel Ergün, Durmuş Çoban, Alican Çölekoğlu, Derviş Berk, Dursun Yüksek."

BAŞKAN: İSTİFA GEREKÇELERİNİ BİLMİYORUM

SABAH'a konuşan CHP Sultanbeyli İlçe Başkanı Hayati Bozkaya, "Ben istifa etmedim ama yönetimin istifa ettiği doğrudur. Yönetim de düşmüştür. Neden istifa ettiklerine dair bilgim yok." ifadelerini kullandı. İlçe yöneticilerinden Dursun Şahin ise "Herhangi bir partiye geçmem söz konusu değil" dedi.

'İNCE'NİN YANINDAYIZ' DEDİLER

Memleket Hareketi lideri Muharrem İnce'nin CHP'den istifasını açıklamasının ardından CHP'de milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel istifa ettiğini belirtti. İnce'nin istifasıyla şoka uğrayan CHP, dün de yeni ayrılıklarla sarsıldı. 26'ncı dönem Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu ve 22'nci dönem İzmir Milletvekili Hakkı Akalın e-devlet üzerinden partiden istifa etti.

700'E YAKIN KİŞİ İSTİFA ETTİ

Daha önce de Türkiye'nin çeşitli yerlerinde, Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi'ni destekleyen istifa haberleri medyaya yansımıştı. CHP'nin Yalova teşkilatında 350 kişi partisinden istifa ederken, İzmir'in Tire ilçesinde toplam 329 kişi CHP üyeliğinden ayrıldı.

İNCE: CHP ARTIK BİR TABELADAN İBARET

Memleket Hareketi'ni başlatan ve yeni parti kurma hazırlıklarını tamamlayan Muharrem İnce, Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, CHP üyeliğinden istifa etmişti. İnce, "CHP'de Atatürk diyemeyen CHP'li yöneticilerin olması içimizi kan ağlatmaktadır. CHP'yi yönetenlerle yolumu ayırıyorum. CHP artık bir tabeladan ibaret." demişti.

MilletvekiliCumhuriyet Halk PartisiMuharrem İnceMevlüt Dudu

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