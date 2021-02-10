İlker Başbuğ'un ifadesi alındı!

Geçtiğimiz ay yeni çıkardığı kitabın tanıtımı için Cumhuriyet gazetesine konuşan Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ skandal bir açıklamaya imza atmıştı. Başbuğ, 'Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir'de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi' sözleriyle darbe iması yapmıştı. Başbuğ'un ifadeleri üzerine Ak Parti teşkilatı tarafından 81 ilde Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulunuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da bu suç duyurularının yapıldığı yerlerden bir tanesiydi. Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek 'şüpheli' sıfatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdi.



AK PARTİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI



Dün öğle saatlerinde avukatıyla birlikte ifade vermek için Adliye'ye gelen Başbuğ, ifadesinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'ndan ayrıldı. Ak Parti Başbuğ'un ifadeleri üzerine yazılı bir açıklamada bulunmuştu. Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: 'Elbette, en başından beri her dönemde milli iradenin üstünlüğünü hazmedemeyenler olmuştur. Milli irade düşmanlığı, kimi zaman darbeci, kimi zaman vesayetçi, kimi zaman marjinal akımların temsilcisi olarak karşımıza çıkmıştır.'



