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Evlenecek çifte büyük mutluluk!

Pandemi sürecinde çok üzülen çiftlere büyük bir çekiliş yapan düğün sektörünün önde gelen isimleri bir çiftin yüzünü güldürdü.100.000 TL değerinde büyük çekiliş tüm Ankaralıları şaşırttı. Ankara da düğün sektörünün liderleri bir araya gelerek bir çifte hayalindeki nikahı hediye etti

Yaşam / 10 Şubat 2021 Çarşamba 14:16
Evlenecek çifte büyük mutluluk!

Pandemi sürecinde çok üzülen çiftlere Büyük bir çekilişle anahtar teslim her şeyin dahil olduğu kusursuz bir nikah organizasyonu hediye eden Ve Hotels Gölbaşı ve Düğün Sektörünün önde gelen isimleri Tülay'ca Organizasyon, Karakalem Production , Mustafa Demiralp , Bella Colour Davetiye ve Keepthegift bir çiftin yüzünü güldürdü

Çekilişi kazanan Ece Şeyma Yalçınkaya 15 Ocak ta hem evlilik teklifi aldığını hem de büyük çekilişi kazanınca çifte mutluluk yaşadığını belirtti

Turist rehberi olan ama pandemiden dolayı işsiz kalan Ece Şeyma Yalçınkaya (25 ) ve Bir Yemek firmasında kurye olarak hizmet veren Erdi Enes Ceylan (27 ) iki yıldır devam eden birlikteliklerini hayal bile edemedikleri bir organizasyonla taçlandıracakları için çok ama çok mutlu olduklarını söylediler

Her detayın düşünüldüğü ve Mayıs ayında yapılması planlanan nikah organizasyonu pandemi sürecinde normalleşmeye geçileceği beklenilen Mayıs ayında gerçekleşecek olup sosyal mesafe , maske ve hijyen kurallarına uygun olarak yapılacaktır

Pandemiden dolayı düğün sektörünün zor durumda olduğu bu süreçte yapılan çekiliş hem sektörde, hem de evlenmeyi isteyen çiftlere heyecan ve umut oldu





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