DSÖ'den kritik aşı kararı!

Dünya Sağlık Örgütü, aşının tüm yaş gruplarındaki yetişkinler için kullanılması yolunda tavsiye kararı alırken, dozlar arasında ise ideal olarak 8-12 hafta boşluk bırakılması gerektiğini belirtti.



Almanya, Fransa, Danimarka, İsveç, Norveç, İspanya, Macaristan ve İtalya, Oxford/AstraZeneca aşısını 65 yaş üstünde kullanmama kararı almıştı.