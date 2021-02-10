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Devlet Bahçeli: Astronot yerine Cacabey diyelim

Türkiye'nin uzay çalışmalarını yapmak üzere seçilecek kişiye isim önerisi veren Devlet Bahçeli, 'Cacabey' fikrini sundu.

Güncel / 10 Şubat 2021 Çarşamba 09:04
Devlet Bahçeli: Astronot yerine Cacabey diyelim

Türkiye Uzay Ajansı'nın "Göğe bak, ayı gör" sloganıyla duyurduğu uzaya bilim insanı gönderme projesinin ardından isim tartışmaları başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Madem ki bir vatandaşımız uzaya girecek, artık astronot ya da kozmonot kelimelerine Türkçe karşılık bulmak gerekiyor. Buradan dilbilimcilerimize çağrıda bulunuyor ve diyorum ki, gelin Türk uzay yolcularına Türkçe bir isim bulalım." ifadelerinin ardından öneriler gelmeye başladı.

İLK ÖNERİ BAHÇELİ'DEN GELDİ

MHP Lideri Devlet Bahçeli de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isim çağrısının ardından astronot yerine kullanılabilecek bir kelime önerdi.

"CACABEY DİYELİM"

Bahçeli, "Astronot yerine Cacabey diyelim." dedi.

Devlet BahçeliRecep Tayyip Erdoğan

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