USD (Alış - Satış) : 7,05 - 7,06 EURO (Alış - Satış) : 8,55 - 8,57

Çift maske işe yarıyor mu?

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yapılan araştırma, çift maske takmanın, yeni tip Corona virüse (Covid-19) karşı tek maskeye oranla iki kat daha fazla koruma sağladığını ortaya koydu.

Güncel / 10 Şubat 2021 Çarşamba 21:15
Çift maske işe yarıyor mu?

Araştırmada, solunum yapabilen iki yapay kafadan birine tek, diğerine de iki maske takılarak, yaklaşık iki metre mesafeden üzerlerine Covid-19 partikülleriyle aynı boyutta partiküller püskürtüldü.

Araştırmacılar, bir maske takılan yapay kafada püskürtülen partiküllerin yüzde 40’ının engellendiğini görürken, iki maske takılan yapay kafada ise yüzde 80’inin engellendiğini tespit etti.

Çalışma ekibinden Dr. John Brooks, yaptığı açıklamada, ortamdaki herkesin çift maske takması durumunda ise partiküllerin yüzde 95’inin engellendiğini kaydetti.

Brooks, "İlk zorluk, olabildiğince çok insanın maske takmasını sağlamak. Bunun ardından da maske takanların o maskeden en iyi şekilde yararlanmalarına yardımcı olmak." dedi.

CDC, virüsle mücadele kılavuzunu, cerrahi maskenin üzerine takılan bez bir maskenin, ilk takılan maskedeki boşlukları kapatarak daha koruyucu olabileceği şeklinde güncelledi. Ancak diğer yandan, çalışmanın net sonuca ulaşmasını engelleyen pek çok etkenin olduğu bildirildi.

Araştırmada yalnızca bir markaya ait cerrahi ve bez maskeler kullandıklarını belirterek her marka maskede aynı sonucun alınıp alınmayacağını bilmediklerini dile getiren araştırmacılar, her ne olursa olsun, oranlar farklı dahi olsa çift maske takmanın, virüse karşı daha fazla koruma sağlayacağı konusunda hem fikir olduklarını ifade etti.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM'DA KADININ KOCASINI BOŞAMA HAKKI!

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı