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Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun yalanını ortaya çıkardı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM konuşmasında CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir yalanını ortaya çıkardı.

Güncel / 10 Şubat 2021 Çarşamba 10:47
Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun yalanını ortaya çıkardı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM konuşmasında CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir yalanını ortaya çıkardı. İşte Başkan Erdoğan'ın o sözleri:

KILIÇDAROĞLU'NA İZMİR TEPKİSİ

Şehirde halkına hizmet etmek isteyen bir belediye yönetiminin, zihniyetinin var olmasıdır. Geçtiğimiz günlerde İzmir'deki yağışlar sonucu yaşanan sel felaketi ile ilgili bir habere benim de gözüm ilişti. Sel felaketinin ardından nasıl olduysa hatırladı CHP Genel Başkanı'na bir esnaf ''Altyapı İzmir'de bitik. Sizden ricam ediyorum, burada 35 senedir CHP var, lütfen bu altyapıyı düzeltin'' diyor. Aklıma bu vatandaşımız kimi kimi şikâyet ediyor düşünmedim değil. İzmir'deki Çiğli tramvayı temel atma töreninde konuşan Kılıçdaroğlu, kendi belediyesinin hazineden daha uygun şartlar borçlandığını övünerek anlatıyordu. İzmir Büyükşehir Belediyesi zaten bütçesinin 2,5 katı borçlu belediye olarak böyle bir borçlanma hakkına sahip değildir, Bay Kemal. Bunları öğren"

"BUNLARIN HANGİ YALANLARINI DÜZELTECEĞİMİZİ BİLMEKTEN USANDIK"

Ortada borçlanma izni bulunmadığı için belediyenin kredi kullanımız söz konusu değildir. Proje finansmanı ile tahvil ihraçları birbirleriyle ilgisi olmayan konulardır. Kılıçdaroğlu ekonomiden ve rakamlardan anlamadığı için hazinenin sağladığı uluslararası finansman kredi şartlarının daha uygun olduğunu da bilmiyor. Hepten cahil. Bunların hangi yalanlarını düzelteceğimizi bilmekten usandık. Bunları görünce bir anda 1994 yılında İstanbul Belediye Başkanlığına seçildiğimiz günleri hatırladık. Hazine ve Maliye Bakanlığı herhangi bir tahvil müsaadesi vermedikten sonra hiçbir belediye bu şekilde borçlanmaya gidemez. Bu sonunda bana gelir, benim de onaylamam gerekir. Ben onamadan bu dış borçlanmayı yapamaz. Bilmiyor. Hiçbir şeyi takip etmiyor. Bundan sonra da sen bu yanlışla gidecek olursan burada soru işaretleri artar.

"CHP'Lİ BELEDİYELERİN OLDUĞU YERLERDE YENİDEN HORTLAMAYA BAŞLADI"

İstanbul'u sokakları çöpten geçilmeyen, ulaşım felç, havası kirli, insanları sahipsiz bir şehir olarak devralmıştık. El ele verip, birkaç yıl içinde şehrin tüm sorunlarını çözüm yoluna koyduk. CHP belediyesinden devralmıştık. Bu meselelerin bazıları yeniden hortlamaya, CHP'li belediyelerin olduğu şehirlerde görülmeye başlandı.

Kemal KılıçdaroğluRecep Tayyip Erdoğan

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