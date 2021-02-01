Ülke diken üstünde! Siber saldırılar...!!!

Birleşik Krallık Araştırma ve İnovasyon Kuruluşu (UK Research and Innovation / UKRI), hizmetleri kesintiye uğratan ve veri hırsızlığına yol açmış olabileceği düşünülen bir fidye yazılımı saldırısına uğradıklarını duyurdu.



Birleşik Krallık Araştırma ve İnovasyon Kuruluşu, saldırının ardından herhangi bir verinin ele geçirilip geçirilmediğine ilişkin henüz net bir açıklamada bulunmazken, saldırıdan etkilenen iki hizmetin askıya alındığını bildirdi.



Siber güvenlik uzmanı olan Jake Moore, bir fidye yazılımı saldırısıyla başa çıkmanın en iyi yolunun genellikle hizmetleri askıya almak olduğunu belirterek, "Teorik olarak, bir fidye yazılımı saldırısı gerçekleştiğinde, kuruluşlar diğer şirketlerin hatalarından ders almalıdır. Bu, başarılı bir saldırı gerçekleştiğinde korumayı sağlamak ya da başkalarının sonradan nasıl davrandığını öğrenerek, tavsiyeyi dikkate almak için birden fazla vaka çalışmasına işaret etmektedir." dedi.



UKRI, kullanıcıların kişisel verilerinin tehlikede olduğu tespit edildiği takdirde, bu kişilerle derhal iletişime geçileceğini bildirdi. Kaynak : star