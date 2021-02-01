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Türkiye'nin ilk cep uydusu martta yolcu!

40 kişilik ekip tarafından tasarlanan Türkiye'nin en küçük cep uydusunun uzaya fırlatılma tarihi ertelendi. Mart ayında SpaceX Falcon roketi ile uzaya fırlatılması planlanan cep uydusunun uzayda 1 yıl görev yapması ve 525 kilometre alçak dünya yörüngesinde 4 yıl 8 ay boyunca uzayda kaldıktan sonra da atmosferde yanarak yok olması bekleniyor.

Güncel / 01 Şubat 2021 Pazartesi 11:21
Türkiye'nin ilk cep uydusu martta yolcu!

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Prof. Dr. Bülent Ekmekçi danışmanlığında çeşitli mühendislik bölümlerinden öğrencilerin oluşturduğu 40 kişilik Grizu-263 Uzay Takımı, Türkiye'nin ilk en küçük cep uydusunu (pocketqube) tasarladı.

1992'de Zonguldak Kozlu'da grizu patlaması sonucu hayatını kaybeden 263 madenciyi anmak için 'Grizu 263' adını alan ekip, 5 santimetrelik cep uydusunu geçen haziran ayında Amerika Birleşik Devletleri'nden uzaya fırlatılmak üzere İskoçya'da bulunan firmaya gönderdi.

Cep uydusu, roketle birlikte gönderilecek başka bir uydunun lisans işlemleri tamamlanmadığı için 14 Ocak'ta planlanan fırlatma gerçekleştirilemedi.

Proje danışmanı Prof. Dr. Bülent Ekmekçi, cep uydusunun mart ayı sonuna kadar SpaceX Falcon 9 roketi ile uzaya fırlatılmasını umut ettiklerini söyledi.

Büyük bir heyecanla uydunun uzaya fırlatılmasını beklediklerini anlatan Prof. Dr. Ekmekçi, 'Şimdi kesin bir tarih verilmesi için sabırsızlıkla bekliyoruz. Umarız en kısa sürede bütün ülkemizi heyecanlandıracağız. Bu uydu gerçekte büyük uyduların sahip olduğu bütün alt sistemleri içinde barındırıyor. Bir platform olarak düşünebilirsiniz. Örneğin üzerinde bir pasif kontrol sistemi var. Kendi bilgisayarı var. Veri iletimi ile ilgili sahip olması gereken alt yapı bulunmakta. Tabi bu çalışmamızda çeşitli pasif kontrol sisteminin etkinliğini ölçmek amacıyla hazırlamış olduğumuz bilimsel çalışmaların yanı sıra bir de amatör radyocular için uydumuz üzerinden yere sinyal transferi sağlayacak modüllerimiz de var. Gerçekte bu genel amaçlı uyduların önemli olan noktası bu alt sistemleri barındırması ve tamamıyla öğrencilerimizin tasarladığı ve hazırladığı uydu olmasıdır. Farklı yararlı yüklerle önümüzdeki yıllarda yine farklı uydularımızı gönderme şansına sahip olmuş olacağız. Benim için en önemi unsur bu' dedi.

Amerika Birleşik Devletleri

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