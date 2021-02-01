Ölen yavrusunun başından ayrılmadı!

Erciş ilçesine bağlı Çelebibağı Mahallesi’nde, bir sokak köpeğinin yavrusu donarak öldü. Anne köpek, saatlerce yavrusunun başında bekledi. Eksi 20 derece olan dondurucu soğukta köpek, zaman zaman yavrusunu yaladı, kimi zaman da baş ucuna yatan köpek, mahalleliyi de duygulandırdı.



Yavrusunun başından bir an olsun ayrılmayan köpek için mahalleden bazıları yiyecek bıraktı. Anne köpek, ölü yavrusunun yanına yaklaşan köpeklere de saldırdı. Anne köpeğin yavrusunun başında acı bekleyişi yürekleri burktu.



Mahalleli hem yavru köpeğin ölümüne hem de anne köpeğin durumundan büyük üzüntü duyduklarını dile getirdi. Geçen saatlere rağmen anne köpek, kar altında yavrusunun başında beklemeyi sürdürdü.



“Bir gün başında bekledi"



Namaz kıldıktan sonra camiden çıkarken yavru köpeğin öldüğünü fark ettiğini anlatan Seyfullah Kasımoğlu, şunları söyledi:



Yol ortasında biri yavru, iki köpeğin olduğunu gördüm. Biraz yaklaştığımda yavru köpeğin öldüğünü fark ettim. Çok kötü oldum, çok üzüldüm.



Anne köpek yavrusunun başında öylece bekliyordu. Köpeği merak ettiğim için birkaç saat sonra evden gelip görmek istedim. Ama, yerinde değildi. Biraz daha uzakta bulunan ağaçlık alana yavrusunu getirmiş başında bekliyordu.



Gece geç saatlerde, yani olaydan 10 saat sonra geldiğimde hâlâ yavru köpeğin başında bekliyordu. Yanına yaklaşan diğer köpeklere saldırıp, yavru köpeğin yanına yaklaşmasına izin vermiyordu.



Evden biraz et getirip, anne köpeğe verdim. Çok zor bir durum bu. Annelik içgüdüsü nasıl bir şey ben bu köpekte gördüm. Bir gün sonra sabah geldiğimde köpek kar ve tipinin altında hâlâ yavrusunu bekliyordu.



