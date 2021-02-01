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Meteorolojiden dolu uyarısı!

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçeleri için kuvvetli yağış beklendiği vurgulanırken vatandaşlardan hortum ve dolu tehlikesine karşı dikkatli olmaları istendi.

Güncel / 01 Şubat 2021 Pazartesi 21:14
Meteorolojiden dolu uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Muğla'nın Bodrum ilçesi için şiddetli sağanak yağış, hortum ve dolu beklendiğini açıkladı.

Hortum ve dolu uyarısı

Son haftalarda Bodrum'da sık sık fırtına ve yağış uyarısı yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bu kez Bodrum ve Milas için kuvvetli yağış uyarısı geldi. Meteorolojiden yapılan uyarıda hortum ve dolu yağışı içinde dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

Tedbirli olunması istenildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden sonra görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde kuvvetli, zaman zaman çok kuvvetli (30-60 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara kar dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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