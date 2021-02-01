USD (Alış - Satış) : 7,32 - 7,33 EURO (Alış - Satış) : 8,87 - 8,89

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde yangın!

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin zemin katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında ölen ya da yaralanan olmazken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncel / 01 Şubat 2021 Pazartesi 18:55
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde yangın!

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin zemin katında, eskiden meclis salonu olarak kullanılan odada saat 17.30'da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, kısa sürede itfaiye erleri tarafından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, odanın camları kırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

MOLOTOF ŞÜPHESİ

Polisin olayla ilgili incelemesi sürerken, yangının başladığı yerde cam şişe bulunduğu ve yangına atılan molotofkokteylinin neden olduğu ileri sürüldü.

Olay yerine gelerek ekiplerden bilgi alan Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, incelemelerin devam ettiğini, şu an için herhangi bir şüphelinin gözaltına alınmadığını söyledi.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

BAŞÖRTÜSÜ KUR’AN’DA VARMIDIR?

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı