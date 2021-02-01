Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde yangın!

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin zemin katında, eskiden meclis salonu olarak kullanılan odada saat 17.30'da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.



İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, kısa sürede itfaiye erleri tarafından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, odanın camları kırıldı.



Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



MOLOTOF ŞÜPHESİ



Polisin olayla ilgili incelemesi sürerken, yangının başladığı yerde cam şişe bulunduğu ve yangına atılan molotofkokteylinin neden olduğu ileri sürüldü.



Olay yerine gelerek ekiplerden bilgi alan Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, incelemelerin devam ettiğini, şu an için herhangi bir şüphelinin gözaltına alınmadığını söyledi.