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Kaftancıoğlu başlattı! İmamoğlu sahneye çıktı!

İmamoğlu'ndan Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınanlara destek mesajı yayınladı.

Güncel / 01 Şubat 2021 Pazartesi 23:41
Kaftancıoğlu başlattı! İmamoğlu sahneye çıktı!

İstanbul Valiliği tarafından pandemi nedeniyle toplu yürüyüş ve gösterilerin yasaklanmasına rağmen, bir grup provokatör Boğaziçi Ünivesitesi'ni işgal girişiminde bulunuyor. Toplanan grup Rektör Melih Bulu'nun rektörlük binasına girmesini engelleyeceklerini söyleyerek, Rektörlük binasını abluka altına almıştı.

Polis olay yerine gelerek ve göstericilere dağılmalarını söylese de provokatörler sloganlar atmaya devam etti. 

İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binasını ablukaya alan ve yapılan uyarılara itibar etmeyen göstericilerin, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle dağılmalarının sağlandığını bildirdi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

'Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binasını ablukaya alan ve aralarında öğretim üyeleri ile LGBT Kulüp üyesi öğrencilerin de bulunduğu bir grup göstericiye, üniversitenin özel güvenlik görevlileri tarafından eylemin sona erdirilmesi ve dağılmaları yönünde uyarılarda bulunulmuştur.

Yapılan uyarılara itibar etmeyen göstericilerin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin müdahalesiyle dağılmaları sağlanmıştır.'

Öte yandan Valilik protesto ile ilgili 159 kişinin gözaltına alındığını da bildirdi.



İMAMOĞLU SAHNEDE!

İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da ilk gününde katıldığı eylemlere İBB Başkanı İmamoğlu'da destek verdi. 

İmamoğlu sosyal medya hesabından, gözaltına alınan provokatörlere destek verdi.. İmamoğlu'nun 'AsağıBakmayacağız' tagiyle yayınladığı mesajda şu ifadeler yer aldı:

'Birileri istedi diye gençler tutuklama kolaycılığına heba edilemez. Eşit, özgür, onları yere baktırmayan, fırsat eşitliği olan bir ülke sağlamalıyız. Boğaziçi'ndeki durumu yetkili makamlarla görüştüm. Dialoğun sağlanmasını talep ettim, girişimlerim sürecek.'

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