İç karışıklık çağrısı! Skandal tweet!

Melih Bulu'nun atamasını bahane ederek üniversiteler üzerinden karışıklık çıkartmak isteyenler yine harekete geçti. Sosyal medyada bu konuyla ilgili troller ve provokatörler skandal tweetlere imza atıyor.



Marcus-Hannah kullanıcı isimli bir LGBT fanı da Başkan Erdoğan'ın Anayasa açıklamasına ilişkin skandal bir tweet attı. Provokatör hesap tweetinden, Başkan Erdoğan'ın Anayasa mesajının yer aldığı haberi paylaşarak, 'Seçim falan bizi kurtarmayacak, halk olarak ciddi ciddi cephe alıp savaşmamız lazım.' sözlerine imza attı.



Skandal tweete tepkiler çığ oldu.