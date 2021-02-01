Fransa'dan islamafobik hamle!

Darmanin, France Inter radyosunda, ülkede son günlerde tartışma konusu olan 'Fransa İslamı Prensipler Tüzüğü'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.



TÜZÜK TEBLİĞ'E KARŞI ÇIKIYOR



'Bu tüzük çok önemli çünkü ilk kez Müslüman federasyonların çoğu Selefilik, Müslüman Kardeşler ve Tebliğ'e karşı çıkıyor. Bu çok önemli bir nokta çünkü bu federasyonların bir kısmında şimdiye kadar bir tereddüt vardı.' ifadelerini öne süren Darmanin, herkesi bu tüzüğü incelemeye davet ettiğini aktardı.



Fransa'da 2020'de İslam karşıtı saldırılar yüzde 53 arttı

Bu metnin çok önemli ve 'Cumhuriyetçi' bir metin olduğunu savunan Darmanin, CCMTF ve CIMG'nin tüzüğü imzalamamasına ilişkin sorulan soru üzerine şunları söyledi:



'Bundan rahatsız oluyorum. Bununla Türkiye'nin, İslam'ın Fransa ile uyumlu olmasını ve Fransa'nın yapmayı arzuladıklarını istemediği argümanını veriyor. Ancak çok iyi insanlar da var. Örneğin (CCMTF Başkanı) İbrahim Alcı. Onunla uzun uzun konuştuk. İslam'ın Fransa Cumhuriyetiyle uyumlu olmadığını söyleyenler, Fransız kurumları nezdinde temsiliyette sorun teşkil ediliyor.'



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron İslam karşıtlığını siyasetin merkezine yerleştirme çabasında

'İslamcı ayrılıkçı' olarak bilinen ve adı 'Cumhuriyet değerlerine saygıyı güçlendiren prensipler' olarak değiştirilen yasa tasarısının bugün Ulusal Meclis'te görüşülmeye başlandığını söyleyen Darmanin, bu tasarının, sadece teröre karşı değil aynı zamanda ayrılıkçılıkla ve 'İslamcı ideolojiye' karşı mücadelede güçlü yetkiler verdiğini iddia etti.



KEYFİ İBADETHANE KAPATACAKLAR!



'Örneğin şimdiye kadar İçişleri Bakanı, terör saldırıları ile bağlantısı olmayan ibadethaneleri kapatamıyordu. Yöneticilerinin ayrılıkçı sözleri nedeniyle de ibadethaneleri kapatamıyordu. Tüzüğü imzalamayan federasyonlara söyledim. Bu federasyonlara bağlı ibadethanelerde neler olduğuna bakacağız.' ifadesini kullanan Darmanin, sunucunun 'Bu sivil toplum kuruluşlarının, CFCM'den çıkmalarını isteyecek misiniz?' sorusuna şöyle yanıt verdi:



İSLAM'I KORUYANLARI KOVACAKLAR!



'Evet, Fransız kurumlarına bağlı yerlerde artık yer alamazlar. (İslam'ın) Fransa Cumhuriyetiyle uyumlu olduğunu ve Cumhuriyetin yasalarının Tanrı'nın yasalarından üstün olduğunu yazmayı reddedenler ile bir daha konuşmayız.'



Fransa'ya yurt dışından din görevlisinin gelmemesi gerektiğini savunan Darmanin, 'Erdoğan hangi hakla bizim ülkemizle ilgileniyor. Erdoğan bunu kendi diasporasını yönetmek için yapıyor.' iddiasında bulundu.



'FRANSA İSLAMI PRENSİPLER TÜZÜĞÜ'



CFCM'in Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talebiyle hazırladığı tüzüğü birçok Müslüman sivil toplum kuruluşu imzalarken, CCMTF, CIMG ile 'İnanç ve Uygulama' adlı kuruluş, Müslümanları ötekileştirdiği gerekçesiyle bu tüzüğe imza atmadı. Bu kuruluşlar tüzükteki 'Fransa İslamı' söylemine tepki gösteriyor.



Tüzükte, 'İslam'ın Fransa'nın değerleriyle uyumlu olması, İslam'ın siyasi amaçlar için kullanılmasının reddi, yabancı ülkelerin Fransa'da dinin yaşanmasına müdahale etmemesi ve kadın erkek eşitliği' maddeleri öne çıkıyor.



Fransa'da yaşayan Müslümanlara yönelik saldırıların 'aşırıcı bir azınlık' tarafından gerçekleştirildiği ve bunların Fransız devleti ve halkıyla bağdaştırılmaması gerektiği kaydedilen tüzükte, 'devletin ırkçı' olduğu söyleminin iftira atmak olduğu savunuluyor.



Tüzük, CFCM bünyesinde Ulusal İmamlar Konseyi'nin kurulmasını da sağlayacak. Bu konsey, Fransa'da imamların dini bilgilerine, öğretim becerilerine ve insani niteliklerine göre görevlerini yerine getirme konusunda onay sürecini oluşturmayı hedefliyor.



Çoğu Kuzey Afrikalı yaklaşık 6 milyon Müslümanın yaşadığı Fransa, Avrupa'da en fazla Müslüman'ın yaşadığı ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor