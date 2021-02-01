Emine Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım!

Emine Erdoğan, Twitter'dan, "Karbon ayak izimiz, yaşadığımız dünyaya, doğal hayata ve çevremize geri dönülmez zararlar veriyor. Yaşam biçimimizde yapacağımız küçük değişikliklerle, geleceğimiz için büyük dönüşümler gerçekleştirebiliriz." paylaşımında bulundu.



Erdoğan mesajında, karbon ayak izine ilişkin bilgilerin yer aldığı videoya da yer verdi.