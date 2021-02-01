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Ege'de deprem!

Ege Denizi'nde art arda 4 şiddetli deprem meydana geldi. Depremlerin ilki sabah 08.20'de 4.1 olarak gerçekleşti. Depremden yaklaşık 25 dakika sonra saat 08.46'da İzmir Karaburun merkezli 5.1 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi. İzmirliler büyük korku ve panik yaşarken, 08.47'de 4.8 büyüklüğünde bir sarsıntı daha oldu. Son deprem ise 09.00'da 4.7 olarak gerçekleşti. İşte beşik gibi sallanan İzmir'den son dakika gelişmeleri...

Güncel / 01 Şubat 2021 Pazartesi 09:39
Ege'de deprem!

Edinilen son dakika bilgisine göre, İstanbul, İzmir ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından 08.03'te meydana gelen ve İzmir'in birçok yerinden hissedilen depreme ilişkin son dakika bilgi notu paylaşıldı. AFAD son depremler verilerine göre, Ege Denizi açıklarında 4.1 şiddetinde meydana gelen deprem, 24 km derinlikte gerçekleşti. AFAD, Ege Denizi açıklarında meydana gelen depremin İzmir'in Karaburun ilçesi başta olmak üzere birçok ilçesinden hissedildiğini bildirdi. Öte yandan, saat 08.46'da Ege Denizi açıklarında 5.1 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Deprem, İstanbul'un birçok ilçesinde de şiddetli olarak hissedildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ DUYURDU: İZMİR'DE DEPREM!

AFAD'ın ardından Kandilli Rasathanesi de İzmir'in birçok yerinden hissedilen depreme ilişkin bilgi paylaştı. Kandilli Rasathanesi son depremler verilerine göre, Ege Denizi açıklarında meydana gelen deprem, 4.1 şiddetinde ve 9 km derinlikte gerçekleşti.

DEPREM SONRASI KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI

Karaburun ilçesi başta olmak üzere, İzmir'in birçok ilçe ve köyünden hissedilen deprem nedeniyle sabah saatlerinde kısa süreli bir panik yaşandı. Depreme yakın yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlar, sarsıntı nedeni ile tedirginliğe kapılırken herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

EGE'DE SON DEPREMLER... İSTANBUL'DAN HİSSEDİLDİ

Öte yandan, saat 08.46'da Ege Denizi açıklarında 5.1 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Deprem, İstanbul'un birçok ilçesinde de hissedildi. 08.47'de ise 4.8 şiddetinde artçı bir sarsıntı daha oldu.

AFAD'DAN İZMİR DEPREMİ SONRASI AÇIKLAMA

İzmir'de ve İstanbul'da hissedilen depremin ardından AFAD'dan son dakika açıklaması yapıldı. Bölgede artçı sarsıntılar ise devam ediyor.





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