Dehşete düşüren görüntü! Yatak odasına girince...!!!

Sık sık böcek ve sürüngenlerin istila ettiği evlerle gündeme gelen Avustralya'da, fobisi olanları şoka uğratacak görüntüler kaydedildi.



YATAK ODASINDA ÖRÜMCEK İSTİLASI



Bir Twitter kullanıcısının paylaştığı görüntülerde, bir yatak odasının tavasını boydan boya kaplayan örümcek sürüsü, izleyenlerin kanını dondurdu.



Petie R isimli kullanıcının, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ses getirdi. Kullanıcının "Sydney'de yaşayan bir arkadaşım kızının odasına giriyor ve bu manzarayla karşılaşıyor! Korkunç" açıklamasıyla paylaştığı video, sosyal medyada kısa sürede viral oldu.



Yatak odasının tavanından çıkan yüzlerce örümceği gösteren fotoğraflara gelen "bu görüntüler sahte" yorumlarından sonra aynı odaya ait video görüntülerini paylaşan Petie R, "eğer bu sahne benim başıma gelseydi ışık hızıyla oradan kaçardım" yorumunda bulundu.