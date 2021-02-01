Boğaziçi'ndeki işgali böyle örgütlediler!

Boğaziçi provokatörleri yasağa rağmen örgütlenerek, Boğaziçi'ni işgal girişiminde bulundu. Aralarından CHP HDP ve LGBT'lilerin olduğu provokatörler sosyal medya uygulaması Cluphouse üzerinden örgütlendi.







O örgütlenmenin ise Gezi kalkışmasına çok benzemesi dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medya uygulaması üzerinden orgütlenen gruplar akşam saatlerinde yasağa rağmen Rektörlük binasını abluka altına aldı. Yaşananların ardından kalabalık polisin müdahalesiyle dağıldı.



Öte yandan provokatörlerin yarın FOX TV'ye vermek üzere bir manifesto bile hazırladıkları iddia edildi.

















