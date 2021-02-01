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Boğaziçi'nde yine provakasyon!

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasını bahane ederek okul içinde yürüyüş yaparak okul dışına çıkmak isteyen provokatörler yine polise mukavemet göstererek ortalığı karıştırmak istedi. Boğaziçi provakasyonuna polise direnen 55 kişi gözaltına alınarak Emniyet'e götürüldü. Öte yandan, HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, kendisini uzaklaştırmak isteyen polisin omzuna vurunca itişmeler yaşandı.

Güncel / 01 Şubat 2021 Pazartesi 19:01
Boğaziçi'nde yine provakasyon!

İstanbul Valiliği tarafından Pandemi nedeniyle toplu yürüyüş ve toplanmayı yasaklamasına rağmen Boğaziçi Üniversitesi içinde ve çevresinde toplanmak isteyenlere polis müdahale etti. Yasağa rağmen toplanmakta ısrar eden birisi avukat toplam 55 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Sosyal medya üzerinden farklı görüşten gruplar, pazartesi bugün için üniversite önünde toplanma ve basın açıklaması çağrı yaptı. İstanbul Valiliği, koronavirüs önlemleri kapsamında alınan kararla, toplanmalara izin verilmeyeceğini duyurdu. Üniversite çevresinde sabah erken saatlerden itibaren polis geniş güvenlik önlemi aldı. Kampüs çevresine bariyerler yerleştirilirken, TOMA da konuşlandırıldı.

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atamasını bahane ederek okul içinde yürüyüş yapıp okul dışına çıkmak isteyen provokatörler yine polise mukavemet edip ortalığı karıştırmak istedi. Polise direnip rektörlüğü basacaklarını belirterek yürümek isteyen gruba polis engel olmak istedi. Polise karşı direnen gruba polis müdahale ederek 55 kişiyi gözaltına aldı.

Uyarılara rağmen öğle saatlerinden sonra Etiler'de toplanan gruplar, kampüs kapısına yürümek istedi. Ancak polis izin vermedi. Dağılmayan gruplardan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

HDP'Lİ HÜDA KAYA İLE POLİS ARASINDA TARTIŞMA YAŞANDI

Öte yandan HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, göz altılara engel olmak istedi. Kaya, kendisini uzaklaştırmak isteyen polisin omzuna vurunca itişmeler yaşandı. Hüda Kaya ile polis arasında tartışma çıktı. Kaya, gözaltına alınanların bulunduğu otobüsten uzaklaştırıldı.
Okul içinde bu olaylar devam ederken Güney Kapısında da İstanbul Valiliği'nin uyarısına rağmen toplanan gruplara da polis müdahale etti, Birisi avukat toplam 55 kişi gözaltına alındı.

Milletvekili

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