Beşiktaş ayrılığı duyurdu!

Beşiktaş, Fransız futbolcusu Nicolas Isimat Mirin ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını resmen açıkladı.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Nicolas Isimat Mirin ile yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Nicolas Isimat Mirin'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.



