Başkan Erdoğan'dan yeni Anayasa mesajı!

Başkan Erdoğan Kabine toplantısı sonrasında kritik açıklamalarda bulundu. Erdoğan o konuşmasında yeni Anayasa mesajı da verdi.



Erdoğan; 'Türkiye'nin yeni bir anayasayı tartışmasının vakti geldi. Yeni anayasa için harekete geçebiliriz.Anayasa çalışması terör örgütüyle irtibatlı kesimlerin gölgesinde ülkesiyle kalbi bağlantısı kopuk isimlerle yürütülebilecek bir iş değildir. Şeffaf şekilde gerçekleştirilmesi ve ortaya çıkan metnin de mutlaka milletin takdirine sunulması gerekir. Türkiye'nin yeni bir anayasayı tartışmasının vakti geldi. Cumhur İttifakı ortağımızla görüşüp yeni adam atabiliriz. Yeni anayasa için harekete geçebiliriz.' ifadelerini kullandı.

