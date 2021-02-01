Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Yıl sonunda açılacak...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir metro hattını yıl sonunda açmayı planlıyoruz.' dedi. Söz konusu metro hattının çalışmaları İBB Başkanı seçilen CHP'li Ekrem İmamoğlu tarafından durdurulmuştu. İmamoğlu gelen tepkiler üzerine çalışmaların önceki belediye başkanı Mevlüt Uysal tarafından durdurulduğunu iddia etmiş ancak bu iddiaları belgelerle yalanlanmıştı.





Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, 'Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir metro hattını yıl sonunda açmayı planlıyoruz.' dedi. Bakan Karaismailoğlu, '(Başakşehir-Kayaşehir metro hattı) Fiziki gerçekleşme oranını bugün itibarıyla yüzde 36'ya çıkardık.' açıklamasında bulundu.