Teknoloji devi Amazon'a ceza yağdı! 1,1 milyar euro ödeyecek

İtalya Rekabet Denetleme Kurumu, piyasadaki hakim pozisyonunu kötüye kullandığı gerekçesiyle teknoloji devi Amazon'a 1 milyar 128 milyon avro ceza kesti. Öte yandan şirket tarafından yapılan açıklamada cezanın orantısız olduğu aktarıldı ve itiraz edileceği bildirildi.

Rekabet kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Amazon'a Avrupa ve İtalya'daki lojistik ağını e-ticarette rakipleri aleyhine baskın şekilde kullanmaktan Avrupa Birliği (AB) normlarına aykırı davrandığı gerekçesiyle 1 milyar 128 milyon avro ceza kestiği belirtildi.ŞİRKET CEZAYA TEPKİ GÖSTERDİAmazon ise İtalya Rekabet Kurumu'nun bu cezasına tepki gösterdi. Şirketten yapılan açıklamada, bu ceza 'haksız ve orantısız' olarak nitelenirken cezaya itiraz edileceği kaydedildi.KASIM AYINDA DA CEZA KESİLMİŞTİİtalya Rekabet Kurumu, 23 Kasım'da ise Amazon ve teknoloji firması Apple'a, piyasada rekabet kurallarına aykırı davrandıkları gerekçesiyle başka bir hadiseden Amazon'a 68,7 milyon avro, Apple'a 134,5 milyon avro olmak üzere toplam 203,2 milyon avroluk para cezası vermişti.